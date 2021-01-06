Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından birbirinden cesur pozlarını yayınladı.

YATAKTA GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 778 bin takipçisi olan sosyal medya fenomeni, son olarak yatak üzerinde derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Bir dilim pastanın olduğu tabağı tutan Candan'a, övgü dolu mesajlar yağdı.

BORNOZLU KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz hafta otel odasında bornozlu kareleriyle, gündem olmuştu. Ünlü ismin cesur paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"MURAT BOZ" CEVABI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Candan, geçtiğimiz günlerde, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" cevabıyla günlerce konuşulmuştu.