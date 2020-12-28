Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi!

28.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:18
Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi!

Magazin gündemine gelen isimlerden birisi olan Nihal Candan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Nihal Candan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, doğum tarihi kaç? Nihal Candan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nihal Candan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizide ve filmde oynadı? Nihal Candan gerçek ismi ne? Kardeşinin ismi ne?

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi!

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Hatice Şendil Seren Serengil
Spor Can Bartu Okan Buruk Arda Turan Ryan Babel Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:18:34. #1.15#
title