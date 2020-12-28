Nihal Candan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kız kardeşinin adı nedir? Hayatı ve biyografisi!

Magazin gündemine gelen isimlerden birisi olan Nihal Candan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Nihal Candan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, doğum tarihi kaç? Nihal Candan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nihal Candan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizide ve filmde oynadı? Nihal Candan gerçek ismi ne? Kardeşinin ismi ne?

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.