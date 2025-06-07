Nihal Candan'ın hastalığı nedir? Nihal Candan kaç kiloya düştü?

Nihal Candan'ın hastalığı nedir? Nihal Candan kaç kiloya düştü?
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Nihal Candan'ın hastalığı ne, kaç kiloya düştü? İşte, merak edilen detaylar…

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gündemde olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan hakkında yeni gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Candan'ın yaşadığı rahatsızlığın ne olduğu ve hızla kilo kaybetmesiyle ilgili detaylar sosyal medyada sıkça sorgulanıyor. Peki, Nihal Candan hangi hastalığa yakalandı? Genç fenomenin son hali nasıl ve kilosu kaça kadar düştü? İşte, tüm merak edilenler…

NİHAL CANDAN'IN HASTALIĞI NEDİR, NEDEN KİLO VERİYOR?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı dönemde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Candan, yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Bu hastalık, kişinin bilinçli olarak yemek yemeyi reddetmesi ve kilo alma korkusuyla aşırı zayıflama süreci yaşamasına neden oluyor. Uzun süre sağlıklı beslenemeyen Candan'ın genel sağlık durumunun da bu süreçte ciddi şekilde bozulduğu öğrenildi.

Nihal Candan'ın hastalığı nedir? Nihal Candan kaç kiloya düştü?Nihal Candan'ın hastalığı nedir

NİHAL CANDAN KAÇ KİLOYA DÜŞTÜ?

Anoreksiya nervoza nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan'ın kilosu önce 37 kiloya, ardından da 29 kiloya kadar düştü. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Candan'ın hastanede tedavi altına alındığı ve fiziksel durumunun son derece zayıf olduğu ifade edildi.

Nihal Candan'ın hastalığı nedir? Nihal Candan kaç kiloya düştü?Nihal Candan kaç kiloya düştü

NİHAL CANDAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihal Candan'ın sağlık durumu şu anda kritik seviyede. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç fenomenin, organ yetmezliği yaşadığı ve özellikle karaciğer değerlerinin oldukça düşük olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yakından takip edilen Candan'ın tedavisi devam ederken, kamuoyu gözlerini yetkililerden gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda.

Nihal Candan'ın hastalığı nedir? Nihal Candan kaç kiloya düştü?Nihal Candan'ın kilosu

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