'Anoreksiya Nervoza' hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran ve kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü. Peki, Nihal Candan babası kimdir?Nihal Candan'ın babası Hakan Candan kimdir?

NİHAL CANDAN SON DURUMU HAKKINDA

İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu.

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medyadan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" sözleriyle duyurmuştu.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve kilo vermeye devam eden Nihal Candan'ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

NİHAL CANDAN BABASI KİM?

Prof. Dr. Hakan Candan, aslen Karamanlıdır ve akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi'nde başlamış, burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Kendisinin "İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma" başlıklı bir doktora tezi olan Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıdır.