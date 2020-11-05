Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz

05.11.2020 08:16 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:21
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz

NİĞDE'de çocukluğundan buyana semer üreten Vedat Değeri (71), binek hayvan besleyip kullananlarının sayısı azaldıkça semerciliğin de yok olma noktasına geldiğini belirtip, "Eskiden her evde bir binek hayvan vardı.

NİĞDE'de çocukluğundan buyana semer üreten Vedat Değeri (71), binek hayvan besleyip kullananlarının sayısı azaldıkça semerciliğin de yok olma noktasına geldiğini belirtip, "Eskiden her evde bir binek hayvan vardı. Şimdi kimse ihtiyaç duymuyor. İşler azaldı ve çırak olmak isteyen de yok, mesleğimiz ölüyor" dedi.

Türk kültüründe varlığı uzun yıllara dayanan, özellikle askeri alanda ve tarımda kullanılan ve binek hayvanlar için hayati önem taşıyan 'semercilik', teknolojinin gelişmesiyle birlikte binek hayvan kullanımının azalması sonucu günümüzde etkinliğini yitirdi. At, katır, eşek gibi yük hayvanlarının sırtına vurulan, ana yapının üzerine ağaç iskelet geçirilerek üretilen, genellikle yük taşımak için, bazen de biniş amaçlı kullanılan bir aparat olan semeri üreten ustalar ise bu durumdan ötürü zanaatlarını yerine getirmekte zorlanıyor.

'SEMERLER ARTIK ESKİMİYOR'

Niğde'nin Bor ilçesinde 9 yaşında çırak olarak başladığı semercilik mesleğini 62 yıldır sürdüren Vedat Değeri, son yıllarda çırak bulamadığı için tek çalıştığını, bunun yanı sıra işlerinin de neredeyse bitme noktasına geldiğini kaydetti. Teknolojinin gelişmesi ve özellikle köyden kente göçün artmasıyla insanların işlerini arabalar ve ticari araçlarla halletmeye başladığını dile getiren semer ustası Değeri, binek hayvanın yanı sıra küçükbaş hayvan besleyenlerin sayısının da bir hayli azaldığını anlattı. Bu gidişatın devam etmesi halinde semerciliğin yaklaşık 5 yıl içinde tamamen yok olabileceğini belirten Değeri, "Müşteri günden güne azalıyor. Azalınca bu meslekten geçinmek zorlaşıyor. Binek hayvanı olup semer alanlar da eskisi gibi bu hayvanları kullanmıyor. Haliyle semer 10 yılda anca eskiyor. Bir gelen 10 yıl sonra geliyor. Bu değerli bir meslek ve hata kabul etmiyor. Hayvanın üzerine bir ev yapıyoruz. İsterdim ki bu değerli mesleği gençler öğrensin ama artık çırak da yetişmiyor. Mesleğimi yaşatmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.


Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz
Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan ÇELEBİ

İlgili Haberler

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta aranan 62 kişi yakalandı, 36'sı tutuklandı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta aranan 62 kişi yakalandı, 36'sı tutuklandı
62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı (2)
62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı (2)
62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkarılma anı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Hande Demir Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Tamer Tuna Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğdeli 62 yıllık semer ustası: Çırak dahi bulamıyoruz - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 08:27:35. #1.14#
title