Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:39

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Şimşek, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını tercih etti.

Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar çok güzel çalışmalar yapmış, güzel fotoğraflar yakalamış. Zaten Anadolu Ajansını her zaman objektif haber anlayışıyla hatırlıyoruz. Anadolu Ajansı mensupları, her zaman dünyanın ve Anadolu'nun her köşesinde büyük bir özveriyle zor şartlar altında görev yapıyor. Böyle güzel ürünler de o çalışmaların neticesinde ortaya çıkıyor. Bu çalışmayı ortaya koyan AA çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum."

Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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