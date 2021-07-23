Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Melezleme denlince kesinlikle genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) akıllara gelmemelidir.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Melezleme denlince kesinlikle genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) akıllara gelmemelidir. Bu konu bazen karıştırılıyor. Ülkemizde GDO'lu patates yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Türkiye'de patatesle ilgili ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde kurulan özel seralarda farklı özelliklerdeki birçok patates çeşidi melezleme programına alınarak binlerce melez tohum elde ediliyor. Elde edilen bu melez tohumlardan ise yeni yerli ve milli patates çeşitleri elde edilerek ülke tarımına kazandırılıyor.

'ÜLKEMİZDE GDO'LU PATATES YOK'Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladıklarını belirtirken, "Üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini programa alarak itinalı bir şekilde melezleme çalışmalarını yürütüyoruz. Melezleme denlince kesinlikle GDO akıllara gelmemelidir. Bu konu bazen karıştırılıyor. Ülkemizde GDO'lu patates yok. Biz de bu konuda ve özellikle melezleme ile ilgili birçok soru alıyoruz. Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli patates çeşitleri klasik ıslah yoluyla elde edilmektedir. Yani doğada bitkilerde döllenmeyi sağlayan unsurlardan biri olan çalışkan dostlarımız arıların yaptığı tozlaşmayı enstitümüzdeki ıslahçılarımız patates çiçeklerinde kontrollü bir ortamda kendi elleriyle gerçekleştiriyorlar" dedi.'10 RENKLİ ÇEŞİT ADAYI ELDE ETTİK'Bugüne kadar 10 yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirerek ülke tarımına kazandırdıklarını kaydeden Pırlak, "Son yıllarda ise yemeklik çeşitler yanında patates sektörünün ihtiyacı olan yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına da ağırlık verdik. Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına alıyoruz. Ayrıca ülkemizin patates üretimin önemli bir sorunu olan patates siğil hastalığı ile virüs ve nematodlara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi için moleküler düzeyde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Diğer taraftan son yıllarda yurtdışında da oldukça rağbet gören farklı kabuk ve et rengine sahip patates çeşitlerini yani renkli çeşitleri melezleme programlarına alarak 10 adet iyi kalitede parmak patates ve cips yapılabilen renkli çeşit adayı elde ettik. Bu çeşitlerin tescil ve adaptasyon çalışmaları önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Türkiye'de 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 52 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Erkan Petekkaya
Spor Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü: Ülkemizde GDO'lu patates yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:03:57. #1.14#

title