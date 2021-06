NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ YAZGAN, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan (78), üniversitede düzenlenen törenin ardından Bor ilçesinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan için üniversite bahçesinde tören düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile Yazgan'ın yakınları ve akademisyenler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kar, Oktay Yazgan'ın insancıl ve güvenilir kişiliğiyle üniversite camiasında her zaman hayırla anıldığını söyledi. Kar, "Hocamızı şahsen tanıyan personelimiz, onun devlete bağlılığını, milletine duyduğu sevgiyi, devletin çıkarlarını her türlü şahsi çıkarların üstünde tutan onurlu davranışını ve devlet adamlığını her zaman vurgulamışlardır. Prof. Dr. Oktay Yazgan hocamız çalıştığı her kuruma değer katan kişiliğiyle öğrencisinden personeline kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir şahsiyet olmuştur? diye konuştu.

Oktay Yazgan'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Bor ilçesindeki mezarlıkta kılınan namazdan sonra toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı