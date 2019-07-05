'Niğde'nin Sarı Civcivi' 38 yıldır görev başında

NİĞDE - 'Niğde'nin Sarı Civcivi' olarak bilinen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki hizmet aracı yıllara meydan okuyor.

38 yıldır hizmet veren aracı kuruma geldiği günden buyana kullanan Doğan Yılmaz ise araca gözü gibi bakıyor.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Doğan Yılmaz'ın 1981 yılında kuruma hibe edilen araçla farklı bir gönül bağı var.

Hurdaya verilmek üzereyken kuruma hibe edilen 1975 model 'Vosvos'un ise halk arasındaki adı Sarı Civciv.

38 yıllıdır bilfiil şoförlüğünü yapan Doğan Yılmaz, aracıyla gönül bağı olduğunu onun bir ruhu olduğuna inanıyor.

Aracın her gün bakımını, temizliğini özenle yapan ve bu özeni için kendisine başarı belgesi de verilen Yılmaz aracından ayrılamadığı için emekli olmayı da düşünmüyor.

Doğan Yılmaz ;"38 yıldır bu araçla birlikte mücadele ediyorum Milli Eğitim Müdürlüğünde halen de devam etmekteyim. Gözüm gibi de bakıyorum. Adı halkın dilince sarı civciv diye geçiyor. 1981 yılında hurdadan geldi. Getiren kişi arabadan kamerasını aldığı için çöplüğe götüreceğini söyledi. O zaman devlet kapısında araba nadirdi müdür beyin arkadaşı olduğu için hibe olarak aracı 1981'de aldık biz halende devam ediyoruz" dedi.

Köy okullarına müdürlük tarafından gönderilen malzemeleri taşıyan ve resmi törenlerde ses sitemi olarak kullanılan araçla ilgili bilgi veren Yılmaz ;"Sarı civcivin yaptığı iş anlatmayla bitmez her türlü işi yapıyor. Ses düzeni olsun, masa bilgisayar olsun okulun ihtiyacı ne varsa taşımada devam ediyoruz. Gözüm gibi bakıyorum, kendimden de iyi bakıyorum. Günlük banyosu vardır bunun .Günlük banyo yaptırmadan yerine koymam arabayı. Yaz kış aynı. Daha Niğde'de arabayı kirli gören olmamıştır kesinlikle. Kışın karda altları buz olduğu zaman buzları indirmeden eve dönmem arabanın bir ruhu olduğuna inanıyorum. Dili yok ama canı var oda beni taşıyor. Biz onunla acayip bir özdeşleşmişiz. Emekliliğim doldu ama sarı civcivi bırakamadım. Ne o beni bırakabildi ne ben onu. Başkası kullanırsa çok üzülürüm. Alan kişi bu arabayı üzer. Bunun marifetleri çoktur sürmesi bile farklıdır bunun bu hava basmalıdır normal araba gibi değildir bunun marifetleri çoktur onun için üzülürüm alan kişi 3 gün 1 hafta gitmez bununla. Ben gittikten sonra zaten hurdaya gider. O beni bırakana kadar ben onu bırakmayacağım. Emekli olmayı da düşünmüyorum" dedi.

Aracı yolda görüp satın almak isteyen kişiler olduğunu da söyleyen Doğan Yılmaz resmi plakalı araç ama sat diyen çok oluyor, nazar değerler diye de çok süslemiyorum zaten dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şenel ise yaptığı açıklamada ; "Müdürlüğümüzün Sarı Civcivini haber yaptığınız için teşekkürler. Gerçekten bu araç bizim medarı iftiharımız, sadece aracımız medarı iftiharımız değil, Doğan Abim de medarı iftiharımız. Şunu belirtmek istiyorum özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kamu malına maalesef çok yeterince değer verilmiyor. Kamu malı diye kıymet bilinmiyor ama sağ olsun bizim Doğan Abimiz 38 yıldır bizim sarı civcivimizi kendi evi gibi kendi tabiri vardır eşim der, kendi eşi gibi kıymet verdiği bir araçtır. Bütün buradan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şoförlerimize örnek olmasını diliyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum müdürlüğümüz adına ve kendisine de bu araca olan verdiği değerden dolayı da bir başarı belgesiyle ödüllendireceğiz. Daha önce de ödüllendirdik yine ödüllendireceğiz çünkü hak ediyor kendisi. Biz kendisinin emekli olmasını istemiyoruz zaten Doğan Abim emekli olduğu gün bu araçta emekli olur. Sonuna kadar araç da kalacak Doğan Abim de bizimle kalacak inşallah" dedi.

Kaynak: İHA