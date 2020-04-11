NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gümüş, Niğde, Güncel

NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılarNİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

11.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:14
NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda yaşayan Emine Gümüş bin lira, torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş (6) ise bisiklet almak için kumbarada biriktirdikleri bir miktar parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

'KORANAVİRÜSÜ HASTALARI ŞİFA BULSUN' DİYE

Kumbaradaki parayı bir süredir özenle biriktirdiklerini söyleyen Yusuf Gümüş, 'Ben bu parayı bisiklet almak için biriktiriyordum. Ama koronavirüsü hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum' dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından Gümüş ailesine teşekkür etti. Vali Şimşek: 'Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğde'm teşekkürler' dedi.

NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbol Zonguldak Türk Lirası Para Cezası
Şu an buradasınız: NİĞDE Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 21:27:25. #1.15#
title