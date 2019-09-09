Niğde İl Sağlık Müdürü değişti

09.09.2019 11:06

Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne, Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç atandı.



2017 yılından buyana İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Ertan Değirmencioğlu'nun yerine Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç'un atandığı öğrenildi. Ertan Değirmencioğlu'nun ise nereye atandığı henüz açıklanmadı.



Dr. Dursun Koç kimdir?



1969 Tokat Merkez Gölcük Köyü doğumludur. İlk öğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Tokat'ta yapmıştır. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş olup yüksek lisansını 2013 yılında yapmıştır.



1994-1996 yılları arasında Hakkari Şemdinli Sağlık Merkezinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2002 yıllına kadar Turhal Devlet Hastanesinde Acil Servis Doktoru olarak görev yapmıştır. 2002-2005 yılları arasında Turhal Sağlık Grup Başkanlığı, 2005-2012 yılları arasında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olup, 2012 yılından bu yana Bartın İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmakta iken Niğde İl Sağlık Müdürü olarak atandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA