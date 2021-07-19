NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarı hareketlendi.

NİĞDE'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarı hareketlendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 300 ile 3 bin 200 lira, büyükbaş ise 7 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor.

Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ifade ederken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yandı. Hayvan satıcısı Mustafa Ertan, "Satışlarımız çok şükür iyi. Fiyatlarımız düşük yeme göre. Buna da şükür alıcıyı da düşüneceğiz. Et fiyatına satıyoruz" dedi.

NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Yener Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:51:00. #1.15#

title