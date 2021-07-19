NİĞDE HAYVAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

NİĞDE'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarı hareketlendi.

NİĞDE'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarı hareketlendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 300 ile 3 bin 200 lira, büyükbaş ise 7 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor.

Niğde Belediyesi canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ifade ederken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yandı. Hayvan satıcısı Mustafa Ertan, "Satışlarımız çok şükür iyi. Fiyatlarımız düşük yeme göre. Buna da şükür alıcıyı da düşüneceğiz. Et fiyatına satıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı