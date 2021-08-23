Niğde'den Kastamonu'ya afetzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
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Niğde'den Kastamonu'ya afetzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Niğde'den Kastamonu'ya afetzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'den sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Niğde'den sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Vali Yılmaz Şimşek, 5 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen programda, Niğde Valiliği önderliğinde içme suyu, gıda, giyim, hijyen ve temizlik ürünlerinden oluşan 3 tır yardım malzemesi toplandığını belirtti.

Nakdi yardım kampanyasının da devam ettiğini belirten Şimşek, "Maalesef bu yaz döneminde, ülke ve millet olarak sel ve yangın afetleriyle karşılaştık. Ancak devlet ve millet, el ele vererek bu afetlerin üstesinden geldik. Afetlerde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Şimdi yaraları sarmanın zamanı olduğunu dile getiren Şimşek, "Devletimiz tüm gücüyle bu bölgelerde yaraları sarıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteği çok önemli. Vatandaşlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Yardım tırları, İl Müftüsü Osman Ayas'ın dua etmesinin ardından Kastamonu'ya uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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