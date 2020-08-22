Niğde'de yeni bir film daha çekilecek DÜNYACA ünlü Hindistanlı aktör Aamir Khan'ın Niğde'de çekeceği filmin ardından, Aladağlar'da bir filmin daha çekileceği bildirildi.

DÜNYACA ünlü Hindistanlı aktör Aamir Khan'ın Niğde'de çekeceği filmin ardından, Aladağlar'da bir filmin daha çekileceği bildirildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, film yapımcılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye'de daha önce benzeri yapılmamış doğa, macera, bilim-kurgu türünde bir film çekiminin 23 Ağustos'ta başlaması ve eylül ayı ortalarına kadar sürmesi planlandı.

İsmail Tecimer, Hindistanlı aktör Aamir Khan'ın projesinin ardından bu tür projelerin Niğde'nin tanıtımına ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Tecimer, filmin çekimlerinin İstanbul'da başlayacağını ancak sonrasında neredeyse tamamına yakını Aladağlar'da tamamlanacağını belirtti.Film, Orta Çağ döneminde gerçekleşen bir olayla ilgili bugün hayatta olan bir gencin yaşamla olan bağını konu alıyor. Genç, gördüğü rüyaları gerçeğinden ayırt edemiyor ve biraz rüyaların etkisinden kurtulabilmek, biraz da bu rüyaların arkasındaki hikayeyi ortaya çıkarabilmek için arkadaşları ile bir doğa seyahatine gitmeye karar veriyor. Film, arkadaş grubunun İstanbul'dan yola çıkması ve yolda rehber arkadaşları ile buluşarak Niğde Aladağlar'a gitmesiyle başlıyor ve olaylar bu bölgede gelişiyor.Senaryo, 'Karanlık Madde' olarak adlandırılan ve kuantum fiziğine konu olan bir maddenin geçmişten geleceğe etkisini konu alıyor.Filmin oyuncuları arasında 'Dağ 2' ve 'Börü' filminden Ahmet Pınar, belgesel yapımcısı Orkun Olgar ve Cüneyt Gazioğlu, tiyatro oyuncusu Nihan Aker gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: DHA