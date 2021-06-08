Niğde'de SHM ve TSM'de Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugünden itibaren Sağlıklı Hayat Merkezi ile Toplum Sağlı Merkezi'nde de Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başlandı.

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugünden itibaren Sağlıklı Hayat Merkezi ile Toplum Sağlı Merkezi'nde de Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine, şu anda ellerinde yeteri kadar Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu söyledi.

Aşılamada, özellikle öğretmenlerle ilgili yaş grubunun açıldığını, diğer grupların da hızlıca açılmasını beklediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Şu an 6 birimde aşılama yapıyoruz. Merkez ve ilçe hastanelerimiz ile eski adliye binasındaki Toplum Sağlı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aşılama yapıyoruz. Vatandaşımız randevu alıp geldiğinde aşıları yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlık Bakanlığının aldığı kararla da yarın itibarıyla 4 ve üzerinde hekimin olduğunu aile hekimliklerinde de aşılama başlayacak. Bugüne kadar yaklaşık 125 bin doz aşı yaptık. Haziran ayı bizim için çok önemli çünkü kapanma süreçleri bitmeye başladı. İlimizde ve ülkemizde pandeminin tekrar pik yapmaması adına aşı kampanyası tarzında çalışmamız var. Vatandaşlarımız, aile hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezileri ve hastaneler üzerinden randevu alarak aşı yaptırabilir."

Koç, aşı yaptırmanın aynı zamanda toplumsal ve devlete karşı bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların bilgi kirliliğine mahal vermeden bir an önce aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Aşıların Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca yeteri kadar denetlediğinin altını çizen Koç, "Vatandaşlarımız rahat bir şekilde aşı yaptırarak hem kendilerini ve çevresindeki insanları hem de toplumu hastalıklardan koruma gibi güzelliği kazandırabilir. Bu anlamda herkesten destek istiyorum, aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz. Hedefimiz yaklaşık 150 bin doz aşı yapmak suretiyle toplumun sağlığını koruma adına ciddi bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplum Sağlığı Merkezi'nde Pfizer-BioNTech aşısı olan 74 yaşında Narin Gümüş de "Devletimiz aşıyı vermiş neden olmayalım. Devlet, millet için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Aşı olan Ali Can da herkesi aşı olmaya davet ederek, vatandaşların bilgi kirliliğine inanmamalarını önerdi.

Niğde'de yarından itibaren Dr. Hüseyin Ülkü, Dr. Doğan Baran, Şehit Kenan Erdem ve Hidayet Okay Aile Sağlığı Merkezlerinde Pfizer-BioNTech aşısı yapılmaya başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul