Niğde'de Otobüs Refüje Çarptı: 20 Yaralı

Niğde'de şehirlerarası yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nail G. yönetimindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı-Ankara otoyolu Çeleme deresi son tünel çıkışında refüje çarptı. Kazada 20 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Pozantı, Bor ve Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Esen/İHA)