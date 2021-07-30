Niğde'de ormanlara giriş yasağı
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Niğde'de ormanlara giriş yasağı

Niğde'de ormanlara giriş yasağı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

NİĞDE'de, bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Niğde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar, valilik tarafından açıklandı. Açıklamada, bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşulu ile orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç olmak üzere; merkez Dündarlı Kasabası, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl Turizm Bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler Köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar 31.07.2021-15.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde yapılacak anonslar vasıtası ile vatandaşlar bilgilendirilecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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