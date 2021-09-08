Niğde'de okuma etkinliği düzenlendi

Niğde'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Niğde'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Niğde Belediyesi, 8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü vesilesiyle Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı kitap bastırarak öğrencilere dağıttı.

Kızılelma Parkı'nda düzenlenen okuma etkinliğinde, yazar Yusuf Duru, öğrencilerle Yunus Emre ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yunus Emre'nin çağları aşan sesiyle Anadolu'yu vatan yapan ses bayrağı olduğunu belirterek, "Yunus Emre, Türkçe'mizin en saf ve en doğal haliyle bizi kendi özümüze çağırmaktadır. Onun şiirleri, insanları her zaman okumaya, yazmaya teşvik etmiştir. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır' diyen Yunus Emre'yi böyle bir günde böyle bir güzel ortamda sevgili öğrencilerle andığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdür Halil İbrahim Yaşar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul