NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI
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NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kuraklığa dayanaklı 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.

NİĞDE'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından kuraklığa dayanaklı 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesine Uygun Geliştirilmiş Kurağa Dayanıklı Hububat Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması projesi kapsamında Patates Araştırma Enstitüsü'nde Tarla Günü etkinliğini düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, bu yıl kuraklığın hububatı şiddetli bir şekilde etkilediğini söyledi. Hava şartlarından dolayı iklim değişikliğinin öneminin daha iyi kavranması gerektiğini kaydeden Özdemir, bu şeklide her duruma hazırlıklı olunabileceğini ifade etti.

KURAKLIĞA DAYANAKLI ÇEŞİTLERİ BULUP GELİŞTİRDİK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuraklığa dayanaklı çeşitler geliştirme hedefi doğrultusunda 10 yıldır binlerce materyali tarayarak kuraklığa dayanaklı hububat çeşitlerini bulduklarını vurgulayan Özdemir, 'Bunları bulduktan sonra geliştirip tescilledik. Buğday, arpa, yulaf gibi kuraklığa dayanıklı ama verimi aşağıya çeken genlerde bunu değiştirecek çalışmalar geliştirdik. Öyle bir buğday istedik ki kuraklığıa dayanaklı ama yağış olduğunda verimini kat kat arttırsın. Aynı zamanda kaliteye de önem vererek çalışmalar yaptık. Örneğin taner buğdayımız ülkenin en kaliteli buğday çeşitlerindendir' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerli 7 hububat çeşidinin tanıtımı yapıldı.

NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI
NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI
NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI
NİĞDE'DE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ HUBUBAT ÇEŞİDİ TANITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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