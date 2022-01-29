Niğde'de köye inen kurt, köpeklere saldırdı
Niğde'de köye inen kurdun köpeklere saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Niğde'de köye inen kurdun köpeklere saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesi Küllüce Mahallesi'nde bir evin bahçesine inen kurt, bir süre gezindi.
Bahçede zincire bağlı olan köpeğe saldıran kurt, başka köpeğin de boğuşmaya katılması üzerine kaçtı.
Kurdun köpeklerle boğuşması güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Hamza Tav - Güncel