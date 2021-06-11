NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK
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NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE İl Dağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde'de 20 ünitede ve mobil ekiplerle yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

NİĞDE İl Dağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde'de 20 ünitede ve mobil ekiplerle yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Niğde'de de başladığını hatırlatan Dr. Koç: "Biz burada şuana kadar 130 bine yakın vatandaşımızı aşı ile buluşturduk. Bu ay 120 bin 130 bin kişi yi daha aşı ile buluşturalım istiyoruz. Şuanda ilçelerimizde dahil 20'ye yakın ünitemizde ayrıca mobil ekiplerimizde var yoğun bir şekilde aşılama çalışması yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ay etkin bir aşılama yapalım yaz aylarını ve özellikle eylül ayında çocuklarımızın okula gittiği, üniversitelerin açıldığı bu sorunun halledilmiş bir il ve ülke olarak eylül ayına girmek istiyoruz. Bunun içinde bakanlığımız bizler çalışanlarımız ile birlikte her ortamda bu aşı ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz" dedi. Koç, vatandaşların gönül rahatlığı ile aşılarını yaptırabileceklerini ifade etti.

NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK
NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK
NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK
NİĞDE'DE HEDEF BU AY 130 BİNE YAKIN AŞI YAPMAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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