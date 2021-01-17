Niğde'de hayvan otlatma kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı
17.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:06
Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.
Niğde'de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.
Merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, husumetli iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğlu Mücahit Öner'e ateş etti.
Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav