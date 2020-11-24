Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

24.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:33
Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan "Öğretmenler Hatıra Ormanı" adlı proje kapsamında, şehirde görev yapan öğretmenler için Kent Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gününü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kampanyayla öğretmenlerimiz gelecek nesillere nefes olsun istiyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri olacak. Öğretmenlerimiz, hem gelecek nesilleri hem de milletimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu kampanyayı geçen sene başlatmıştık, bu sene de öğretmenlerimizin adına birer fidan dikiyoruz, 3 bin 422 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda diktiğimiz fidanlara da bakıyoruz. Pandemide bir kez daha gördük ki eğitim şart. Eğitim olduğu zaman pandemiyle de baş ediyoruz, her şeyle de baş ediyoruz. Bu eğitimin temelini de okullarımızdan öğretmenlerimizden alıyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız."

Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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