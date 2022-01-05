Niğde'de "Göç ve Uyum" toplantısı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Göç İdaresi koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Uyum Buluşmaları çerçevesinde "Niğde'de Göç ve Uyum" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri sonrasında sosyal uyumun sağlanması noktasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, komşu ülkelerde yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlar ve başlıca olumsuzluklar nedeniyle yoğun şekilde göç aldığını belirten Şimşek şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Mart 2011 yılında Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilinde bir grup gencin düzenlediği rejim karşıtı barışçıl gösterilerle başlayan iç savaş sonrası yaşanan çatışmalardan dolayı ülkesini, vatanını, toprağını, ailesini, annesini, babasını belki evladını terk etmek durumunda kalanlar, kardeşleri olarak bildikleri bizlere sığındılar. Tabi bu süreçte geçmişten buyana mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış bir ecdadın temsilcileri olarak dün olduğu gibi bugün de bize sığınanlara kucak açtık. Başta kamu kurumlarımız olmak üzere STK'lerimiz ve Niğdeli vatandaşlarımız, ilimizde bulunan misafirlerimize olabildiğince ilgi göstermeye, onların sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalıştı ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir."

Şimşek, uyumun tek taraflı bir konu olmadığını, ev sahibi ve misafir için ortak payda olduğunu aktararak, "Bugüne kadar uyum ve kaynaşma noktasında bir sıkıntı yaşanmadı. Ümit ediyorum ki zaman içerisinde bu uyum daha da gelişecek, ilimizdeki konuklarımız, hukuk sistemimizi, eğitimimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi öğrenecekler. Hem bizim etki ve katkılarımızla hem de misafirlerimizin etki ve katkıları ile gelişecek." ifadelerini kullandı.