Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi
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Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi Niğde'de sağanak yağış ve ardından başlayan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.

13.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:58

Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

NİĞDE - Niğde'de sağanak yağış ve ardından başlayan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.

Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı nedeniyle özellikle lahana, marul, domates ekili araziler zarar gördü. 5 bin dönüm lahana ve marul ekili arazinin zarar gördüğü Ulukışla İlçesi'ne bağlı Hüsniye köyünde çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Genellikle Çukurova tarafına satışı yapılan marul ürününe dolu vurmasıyla üründe büyük hasar olduğunu ifade eden Hüsniye Köyü Muhtarı Mahmut Karakaya: "bölgemizde dolu afatı oldu. Lahana, marul, patates, domates, biber gibi sebzelerimiz zarar gördü. Yaklaşık olarak 5 bin dönümlük bir arazi hasar gördü. Hasadın boyutu çok yüksek. Devlet büyüklerimizden çiftçilerimize destek bekliyoruz. Dolu yağışı yarım saat sürdü. Yıllardan bu yana burada bu kadar dolu afeti olmadı. Mersin bölgesinde Çukurova bölgesinde lahananın hasat dönemi bittikten sonra bizim burada lahana başlıyor. Ülkenin lahana ve marul konusunda ihtiyacı ve talebi bu sene zor karşılanacağa benziyor. Çünkü lahana senede bir yıl dikilir ve hasadı yapılır. Üreticinin yeni dikme şansı yok" dedi.

5 yıldır Marul çeşitleri üretimi yapan Hasan Baykara yaklaşık 300 dönüm arazisinin zarar gördüğünü ifade ederek: "5 yıldır marul çeşitlerine yönelik üretim yapıyorum. Bu zamana kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Yaklaşık burada 5 bin dönem arazide zarar var. Benim 300 dönüme kadar ekili arazide zararım var. Dolu yağışı olmasaydı yarın hasadını yapacaktım ürünlerin" dedi.

Niğde'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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