Niğde'de çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu - Haberler
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Niğde'de çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

AA, Hamza Tav - Güncel
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Niğde'de çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Niğde'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

NİĞDE (AA) - Niğde'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Sevgililer Günü'nde en çok papatya ve nergis ilgi görüyor.

Niğde'de çiçekçilik yapan Savaş Yılmaz, işlerinin eski 14 Şubat'lara göre biraz daha düşük olduğunu söyledi.

Ürünlerin üreticide çok pahalı olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü anlatan Yılmaz, "Eskiden Sevgililer Günü'nde gül daha çok satılırken bu yıl papatya ve nergis daha fazla satılıyor. İnsanlar bütçelerine göre en uygun çiçeği almak istiyor." dedi.

AA / Hamza Tav - Güncel

Sevgililer Günü, Savaş Yılmaz, Niğde, Güncel, Haberler

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