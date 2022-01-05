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Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu.

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 95. Sokak'taki inşaat halindeki binanın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, adının A.İ. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.İ'nin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

Bir kişi inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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