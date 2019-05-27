Niğde'de Bayram'da Eczaneler kapalı olacak

Bayram tatili nedeniyle Niğde genelinde nöbetçi eczaneler hariç tüm eczaneler 9 gün boyunca kapalı olacak.

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, tatil nedeniyle nöbetçi eczaneler harici eczanelerin kapalı olacağını ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tatil öncesi ilaçlarını almaları konusunda uyardı.

Öztürk, açıklamasında şunları söyledi: "9 günlük bayram tatilinde nöbetçi eczane haricinde eczane açılmayacak. Önlem olarak yinede kronik rahatsızlığı olan kişilerin bayram sonuna kadar ihtiyacı olan ve ihtiyacı olabilecek ilaçları hafta içinde temin etmelerinde fayda var" dedi.

Konu hakkında açıklamada bulunan 53. Bölge Niğde Eczacılar Odası başkanı Nihat Öztürk, Bayram tatilinden dolayı Niğde genelindeki tüm eczaneler 9 günlük tatile girecek. Eczaneler 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 18.30 da kapanacak olup 10 Haziran Pazartesi günü 08.30 da açılacak. Her ne kadar nöbetçi eczanelerimiz yirmi dört saat hizmet veriyor olsa da özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin bayram sonuna kadar ihtiyacı olan ve ihtiyacı olabilecek ilaçları hafta içinde temin etmelerini tavsiye ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramını şimdiden kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA