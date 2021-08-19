Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
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Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Parti binası önünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, gazetecilere, etkinliğin muharrem ayı dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizde yaşanan pandemiden, sellerden, felaketlerden kurtulmak vesilesiyle teşkilat olarak böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah Niğdemiz adına da bereket ve bolluk getirir." dedi.

Aşure dağıtımına, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve teşkilat mensupları da katıldı.

Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Niğde'de AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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