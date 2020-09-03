Niğde'de ailesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu vatandaşlar kurtardı
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Niğde'de ailesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu vatandaşlar kurtardı

Niğde'de ailesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu vatandaşlar kurtardıNİĞDE'de ailesinin arabada kilitli bırakarak hastaneye gittiği 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı, ağlama sesleri üzerine harekete geçen vatandaşlar kurtardı.

03.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:33

Niğde'de ailesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu vatandaşlar kurtardı

NİĞDE'de ailesinin arabada kilitli bırakarak hastaneye gittiği 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı, ağlama sesleri üzerine harekete geçen vatandaşlar kurtardı.

Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi karşısında yol kenarında park halindeki kilitli bir araçta Fatih Aydoğan'ın ağladığını gören vatandaşlar camı açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle terleyen çocuğa vatandaşlar su verip yüzünü yıkadı. Daha sonra olay yerine gelen, çocuğun akrabası olduğu öğrenilen bir kişi, Fatih Aydoğan'ı alarak hastaneye gitti. Çocuğun ismi açıklanmayan annesinin, bir yakınıyla birlikte hastaneye muayeneye geldiği, çocuğu geçici olarak otomobilde bıraktıkları öğrenildi.

Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastane randevusune giderken ağlama sesi üzerine harekete geçtiklerini kaydetti.

Niğde'de ailesinin otomobilde kilitli bıraktığı çocuğu vatandaşlar kurtardı

Kaynak: DHA

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