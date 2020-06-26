Niğde'de 9'uncu kattan düşen işçi öldü
Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.
26.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:13
Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Merkez İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın 9'uncu katında "cam balkon" montajı yapan Durmuş Baykal (33), dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baykal, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA