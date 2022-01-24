NİĞDE'DE 9 MİLYON 350 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

NİĞDE'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.