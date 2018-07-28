Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan Vekillere Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Ankara'ya giderek AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bir dizi program için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Rifat Özkan, TBMM'de AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'i ziyaret etti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Rifat Özkan milletvekilleriyle çeşitli konularda istişarelerde bulunurken Niğde'ye yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

AK Parti Niğde Milletvekilleri Ergun ve Gültekin Belediye Başkanı Rifat Özkan'a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. - NİĞDE