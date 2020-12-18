Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Yiğit'in (55) cenazesi, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Yiğit'in cenazesi Tepebağları Camisi'ne götürüldü. Burada İl Müftüsü Osman Ayas tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yiğit için Ömer Haslidemir Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Yiğit'in kısa bir ömür yaşadığını ama heybesinin dolu olduğuna inandığını söyledi.

Yiğit ile 3 yıl birlikte çalışma imkanının olduğunu belirten Kılınç, "3 yıl boyunca ülkesine, milletine, memleketine ve insanlığa hizmet etmek için gece gündüz koşturdu. Toplantılarda çok beraberliğimiz oldu, kent için, şehir için, Niğde halkı için neler yapılabilir diye kafa yordu, mesai harcadı, iyi niyetle çalıştı. Aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve dosttu. Bu anlamda ben şahitlik ediyorum, inşallah öbür tarafta yüzü ağaracak. Gönüllerde ve kalplerde bıraktığı güzel izlerle anılacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hastanede Yiğit ile ölmeden önce görüşme fırsatının olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Mustafa başkan, hastanede bile Niğde'deki işleri takip ediyordu. Telefonla sürekli buradaki arkadaşlarıyla görüşüyordu, son anına kadar hep işinin başındaydı. Hiçbir zaman şikayet etmedi, bir kere bile ağrım var demedi, duymadık. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun, Peygamberimize komşu olsun. Niğde'de büyük eserleri var, eserleri yaşayacak. Amel defteri hiçbir zaman kapanmayacak. Hayırlı çocuklar yetiştirdi. O bizim hocamızdı, mesai arkadaşımızdı ama her şeyden önce abimizdi. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin."

Törenin ardından Yiğit'in cenazesi, Derbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, kurum müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.

1965 yılında Niğde'de doğan Yiğit, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Yiğit, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Farklı illerde öğretmenlik, müdürlük ve müdür yardımcılığı görevi yapan Yiğit, 2011 yılında Niğde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Yiğit, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul