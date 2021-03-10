Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu sıfır gıda atığı prensibiyle sokak hayvanlarını doyuruyor

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun kesimhanesinden çıkan kemik ve sakatatlar ile yemek artıklarının yanı sıra temin edilen mamalarla çok sayıda sokak hayvanı besleniyor.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yaklaşık 30 iş kolunda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunun kesimhanesinden çıkan kemik ve sakatatlar ile yemek artıklarının yanı sıra temin edilen mamalarla çok sayıda sokak hayvanı besleniyor.

Tarım Açık Cezaevi olarak 1962'de hizmete giren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı bünyesinde üretimini sürdürürken diğer taraftan da özellikle kış aylarında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Cezaevi personeli, kesimhaneden alınan kemik ve sakatatlar, çok sayıda atölyeden çıkan atık yiyecekler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin edilen mamalarla hem cezaevindeki hem de şehrin farklı noktalarındaki sokak köpeklerini besliyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, AA muhabirine, 30'a yakın iş kolunda üretimlerinin sürdüğünü söyledi.

Tarım ve hayvancılığın en önemli iş kolu olduğunu belirten Torun, "Mobilya, demir ve döşeme atölyesi gibi iş kollarımız da mevcut. Satış yerimiz var. Faaliyetlerimizi 7 bin 300 dekarlık sahada yürütüyoruz." dedi.

Torun, atölyelerin her birinden çok fazla atık çıktığını, kesimhane, kavurma, süt ürünlerinin işlendiği atölyelerden ve personel yemekhanesinden atık elde edildiğini aktardı.

"Uzun süreden beri bu işi yapıyoruz"

Bu atıkların çöpe gitmesini engellemek, doğayı kirletmemek, özellikle kış aylarında ve son bir yılda salgından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak için çalışma yaptıklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Elimizde bu olanaklar, önümüzde de böyle bir sorun varken, bunları bir araya getirdik. Personelimiz de duyarlılık gösteriyor. Hem kendi atölyelerinin etrafındaki sokak köpeklerini besliyor hem de haftanın belirli günlerinde şehrimizin farklı noktalarına kemik, yağ ve bağırsak atıklarını bırakıyorlar. Sokak hayvanlarının yaşama devam etmesini sağlama gayreti içerisindeyiz. Uzun süreden beri bu işi yapıyoruz. Bundan sonra yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. Kurumumuzun içerisinde 60'tan fazla sokak köpeğini sürekli besliyoruz. Dışarıda götürüp beslediğimiz hayvanların sayısını tam olarak bilemiyoruz ama bizim faaliyetlerimizden etkilenen en az 300-400 hayvan olduğunu düşünüyoruz."

Torun, herkese sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul