Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar!
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Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar!

Yaklaşık üç aydır koronavirüsle mücadele eden 41 yaşındaki oyuncu Nick Cordero, hayatını kaybetti. Peki, Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero kimdir? İşte, Nick Cordero'nun yer aldığı yapımları!

Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar!
06.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:55

ABD'de üç ayı aşkın zamandır korona virüsüyle mücadele eden tiyatro oyuncusu Nick Cordero hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar gibi konular merak edildi.

NİCK CORDERO KİMDİR?

Nick Cordero, özellikle Broadway'deki sahne rolleriyle tanınan Kanadalı bir aktördü. 2014 Broadway müzikal Broadlet Over Broadway'de Cheech rolüyle En İyi Seçkin Aktör dalında Tony Ödülü'ne aday gösterildi ve iki kez Drama Masası Ödülleri'ne aday gösterildi.

2012'de Broadway yapımları; The Toxic Avenger ve Dennis rolünü canlandırdığı Rock of Ages ile turneye çıktı. Cordero son dönemlerinde Mart 2016'da Broadway prodüksiyonu olan müzikal Eark rolünü canlandırdığı Waitress ve Victor Lugo'nun eserinden uyarlanan Blue Bloods adlı televizyon dizisinde yer aldı.

Nick Cordero kimdir? Nick Cordero neden öldü? Nick Cordero'nun yer aldığı yapımlar!
Nick Cordero

YER ALDIĞI TELEVİZYON YAPIMLARI

2005 Queer as Folk

2014 Lilyhammer Pasquale

2014 The Broadway.com Show

2015 The Talk

2015 68th Tony Awards

2017 Side by Side by Susan Blackwell

2017–2018 Blue Bloods

2015, 2019 Law & Order: SVU

YER ALDIĞI FİLMLER

2007 Apartments at 254

2011 Don Juan

2016 A Stand Up Guy

2017 Going in Style

2019 Inside Game

2019 Mob Town

NEDEN ÖLDÜ?

Eşinin 95 günlük mücadelesinde umudunu yitirmeyen Kloots, acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Tanrı'nın şimdi cennette başka bir meleği var. Sevgili kocam, bu sabah vefat etti. İnanamıyorum... Onsuz hayatımızı hayal edemediğim için kalbim kırıldı. Nick, çok parlak bir ışıktı. Herkesin arkadaşıydı, dinlemeyi, yardım etmeyi ve özellikle konuşmayı seviyordu. İnanılmaz bir aktör ve müzisyendi. Seni sonsuza kadar seveceğim tatlı adamım..."

Cordero'ya Nisan 2020'de COVID-19 teşhisi kondu. Sağ bacağı hastalığından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kesildi. 1 Mayıs 2020'de akciğerinde oluşan hasar nedeniyle kendisine trakeotomi yapıldı.

Kanadalı oyuncu Nick Cordero tüm çabalara rağmen COVID-19 enfeksiyonuna yenik düşereK 5 Temmuz 2020'de Los Angeles, Kaliforniya'da 41 yaşında yaşama veda etti. Geride dul eşi Amanda Kloots-Larsen ile bir oğlu kaldı.

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