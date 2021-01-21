Neyzen Tevfik Şiir Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kartal Belediyesi tarafından ünlü ney ustası, şair ve Neyzen Tevfik olarak bilinen Tevfik Kolaylı'yı, gelecek kuşaklara tanıtmak, eski şiir türlerinden olan 'hiciv'i ve şiiri özendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması'nın kazanan isimleri belli oldu.

Kartal Belediyesi tarafından ünlü ney ustası, şair ve Neyzen Tevfik olarak bilinen Tevfik Kolaylı'yı, gelecek kuşaklara tanıtmak, eski şiir türlerinden olan 'hiciv'i ve şiiri özendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Neyzen Tevfik Şiir (Hiciv) Yarışması'nın kazanan isimleri belli oldu.

Yaşamı boyunca gericiliğe, baskı ve şiddete düşünceleri, yaşam biçimi ve şiirleriyle karşı çıkmış, laik Cumhuriyet'in ve Atatürk devrimlerinin yanında durmuş hiciv ustası Neyzen Tevfik'i, şiir üzerinden anmanın ve gündemde tutmanın konusunu oluşturduğu yarışmaya 513 şair, 990 adet şiir ile katıldı.

Seçici kurulunda Müjdat Gezen, Celal Ülgen, Kandemir Konduk, Adem Uçar, Cihan Demirci, Hüseyin Fidan, Dilruba Nuray Erenler ve Niyazi Yaşar'ın yer aldığı yarışmada kazanan isimler, titizlikle yapılan değerlendirme sonucu açıklandı.

Eserler Neyzen Tevfik'i ve "Mizahı/ Yergiyi Yorumlama Gücü, Türkçe'yi Kullanma Gücü, Şiirsel ve Tematik Bütünlük, İmge ve Çağrışım Değeri, Özgünlük Değeri" kriterleri baz alınarak değerlendirildi ve neticesinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ile jüri özel ödülü sahiplerini buldu.

Açıklanan sonuçlara göre "Alacakaranlıkta Gölge Oyunu" isimli eseri ile Yaşar Bayar birincilik, "Döngü" eseri ile Damla Ağüzüm ikincilik, "Ya Bir Tasma ya Yular" eseri ile Kenan Şahbaz üçüncülük ödülünü aldı. Hakan İlhan ise "Yer'den Yer'e" isimli eseri ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı