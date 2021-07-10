Next Rüya Esports yeni içerik üreticisini tanıttı: Gizem "Cassiex3" Yılmaz
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Next Rüya Esports yeni içerik üreticisini tanıttı: Gizem "Cassiex3" Yılmaz

Next Rüya Esports yeni içerik üreticisini tanıttı: Gizem 'Cassiex3' Yılmaz
Playerbros - Haberler | Gamegar

Next Rüya Esports yeni içerik üreticisi olarak GCassiex3'ı organizasyonuna kattı.

Next Rüya Esports, instagram adreslerinden paylaştıkları gönderi ile yeni içerik üreticileri olarak Gizem "Cassiex3" Yılmaz'ı takımlarına kattıklarını açıkladı.

Pubg Mobile Pro League'de mücadele eden ve PMPL Sezon 1 şampiyonu olup 10.000$'lık ödülün sahibi olan Next Rüya Esports takımı oyuncu kadrolarına ek olarak içerik üreticilerine de organizasyon bünyesinde yer veriyor.

Organizasyon bünyesine katılan 24 yaşındaki Gizem Yılmaz Twitch platformunda yayıncılık yapıyor. Genellikle FPS oyunları oynayan yayıncı aynı zamanda eski bir esporcu. Yayıncının takip edebileceğiniz sosyal medya linkleri:

Playerbros ekibi olarak Cassiex3'e yeni katıldığı organizasyon olan Next Rüya Esports'da başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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Next Rüya Esports yeni içerik üreticisini tanıttı: Gizem "Cassiex3" Yılmaz - Haberler
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