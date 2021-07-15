New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi yansıtıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi yansıtıldı. 'Kahramanlarımız' yazısıyla 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafı tek tek dev led ekrana gelirken, Türk bayrağıyla birlikte 'Türkiye Geçilmez' yazısı gösterildi.

New York'un dünyaca bilinen Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı. Led ekranda 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Erdoğan: "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York'un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:04:44. #1.15#

title