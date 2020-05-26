New York Times: Türk silahlarının Libya'ya ulaşmasını engellemeleri istenen paralı askerler...
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New York Times: Türk silahlarının Libya'ya ulaşmasını engellemeleri istenen paralı askerler...

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı.

New York Times: Türk silahlarının Libya'ya ulaşmasını engellemeleri istenen paralı askerler...
26.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:45

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için 4 ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı.

Ancak gazeteye göre Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturma, askerlerin Hafter'le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya'da sadece 4 gün kalıp Malta'ya gittiklerini ortaya çıkardı.

NYT haberinde, "Askerlerin görevi Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemekti" dedi.

Declan Walsh imzalı haberde, BM Güvenlik Konseyi'ne Şubat ayında sunulan gizli bir raporda, paralı askerlerle ilgili organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldığı, bu ülkedeki gizli bazlı şirketlerin de operasyona finansman sağladığı belirtiliyor.

Şirketleri kontrol ettiği ya da kısmen sahibi olduğu belirtilen isim ise Avustralyalı iş adamı ve eski savaş uçağı pilotu Christiaan Durrant. Onun çok yakını olduğu vurgulanan kişi de Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle bilinen ABD'nin en ünlü paralı asker organizatörü Erik Prince.

BM, Prince'in Libya'daki başarısız paralı asker operasyonunda rol oynayıp oynamadığını soruşturuyor. Prince ise iddiaları reddediyor.


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20 paralı askerden 11'i Güney Afrikalıydı

NYT'nin haberine göre 2019 yılının Haziran ayında Bingazi'de konuşlandırılan 20 askerin başında eski Güney Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi Steve Lodge vardı.

Lodge daha önce Nijerya'da da paralı asker olarak savaşmış bir isim. Tümü eski asker olan 20 kişiden 11'i Güney Afrika, beşi İngiltere, ikisi Avustralya, biri de ABD vatandaşıydı.

Gazetenin detaylarını aktardığı BM soruşturmasında, paralı askerlerin Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek için öncelikle sürat motorları ve saldırı helikopterleri kullanmak istedikleri belirtiliyor.

Haberde, Bingazi'deki General Halife Hafter'in ise paralı askerlerin eski helikopterler getirmelerine çok sinirlendiği, ona yakın yetkililerinden birinin helikopterler için "Ahı gitmiş, vahı kalmış" ifadesini kullandığı bildiriliyor.

NYT'deki haberde şu satırlar yer alıyor:

"Libyalı komutanla anlaşamayan paralı askerler, çekilerek Malta'ya gitmeye karar verdiler. Ancak 2 Temmuz gecesi Bingazi'den ayrılmak istedikleri sırada, botlarından birinde sorun çıktı. 20 asker de bunun üzerine tek bir bota binerek Malta'ya gitti.

"5 Ağustos'ta Hafter güçlerine ait bir insansız hava aracı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Misrata Havaalanı'nda bir kargo uçağını bombaladı. Kargo uçağı, bir ay önce Hafter'e helikopter taşıyan SkyAviaTrans şirketine aitti. Ukrayna şirketinin sloganı ise 'Her şey, her yerde ve her zaman, profesyonelce'ydi. Yetkililer, kargo uçağının bu kez Trablus'a (Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne) gönderilen askeri teçhizatı taşıdığını söyledi."

BBC

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