New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi

Amerikan New York Times gazetesi, yeni tip koronavirüste meydana gelen "614G" isimli mutasyonun, virüsün insandan insana çok daha kolay yayılmasını sağladığını duyurdu. Habere göre araştırmacılar, bu mutasyonun koronavirüsün pandemiye dönüşmesini sağlayan mutasyon olduğu kanısına vardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün, çok daha hızlı yayılması araştırmacıları harekete geçirdi.

Bu durumu inceleyen bilim insanları, "614G" isimli mutasyonun, virüsü kötü etkilediği ve insandan insana çok daha kolay yayılmasını sağladığı sonucuna vardı.

Kovid-19, daha önce defalarca mutasyona uğramış ancak bu salgının seyrini değiştirmemişti.

"614G" İSİMLİ MUTASYON ÇİN'İN DOĞUSUNDA MEYDANA GELDİ

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre araştırmacılar; "614G" isimli mutasyonun Ocak ayında Çin'in doğu kesiminde meydana geldiği, oradan ABD'ye ve Avrupa'ya daha sonra da dünyaya yayıldığı sonucuna vardı.

KOVİD-19'U PANDEMİYE DÖNÜŞTÜREN MUTASYON

Arizona'daki Translational Genomics Research Institute'te genetikçi olan David Engelthaler, bu mutasyonun Kovid-19'un pandemiye dönüşmesini sağlayan mutasyon olduğu kanısına vardı. Zira araştırmacılar, "614G" isimli mutasyonun, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal Kovid-19'dan daha farklı ve çok çok daha bulaşıcı olduğunu belirtti.