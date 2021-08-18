New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor
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New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

New York'ta inşaatında sona gelinen ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor.

New York'ta inşaatında sona gelinen ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği

ile New York Başkonsolosluğunun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor.

BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar tamamlanmak üzere.

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.

İnşaatı sorunsuz tamamlanmak üzere olan Türkevi Binası, eylül ayında BM Zirvesi haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi.

New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor
New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor
New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor
New York'taki Yeni Türkevi Binası açılışa hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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