New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü
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New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü

26.11.2020 19:38 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:43

ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yürüyüş düzenlendi.

ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yürüyüş düzenlendi. Macy's mağazalar zinciri tarafından geleneksel olarak yapılan Şükran Günü Yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl düzenlenen yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

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New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü
New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü
New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü
New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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