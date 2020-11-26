New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü

ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yürüyüş düzenlendi.

ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York'ta yürüyüş düzenlendi. Macy's mağazalar zinciri tarafından geleneksel olarak yapılan Şükran Günü Yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl düzenlenen yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol