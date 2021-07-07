New York'ta salgın döneminin "kahramanlarından" geçit töreni
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New York'ta salgın döneminin "kahramanlarından" geçit töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- New York'ta salgın döneminin "kahramanlarından" geçit töreni ABD'nin New York kentinde Covid-19 salgını döneminde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan ve kilit öneme sahip meslek grubu çalışanları, "Hometown Heroes Ticker Tape Parade" adı altında geçit töreni düzenledi.

- New York'ta salgın döneminin "kahramanlarından" geçit töreni

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Covid-19 salgını döneminde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan ve kilit öneme sahip meslek grubu çalışanları, "Hometown Heroes Ticker Tape Parade" adı altında geçit töreni düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan törene kuryeden sağlık çalışanına sayısız iş kolu mensubu katıldı.

ABD'nin New York kentinde Covid-19 salgını döneminde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan ve kilit öneme sahip 250'den fazla meslek grubundan 2 bin 500'den fazla çalışan, "Hometown Heroes Ticker Tape Parade" adı altında geçit töreni düzenledi. Battery Park'tan başlayan yürüyüş, dünya liderlerini ve ünlüleri ağırlayan Broadway'i geçerek New York Belediye binasında son buldu.

Yürüyüşe, ilk yardım ekipleri, sağlık çalışanları, market çalışanları, kargo çalışanları, eğitimciler ve toplu taşıma çalışanları da dahil olmak üzere düzinelerce salgın döneminde kilit öneme sahip mesleklere mensup çalışanlar katıldı. Kavurucu sıcaklara rağmen yüzlerce New Yorklu ise, çalışanları kutlamak için alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı törende, bando takımları da yer aldı.

Manhattan İlçe Başkanı Gale Brewer, emeklerini onurlandırmak için 32-BJ işçi sendikasına katılarak, "32-BJ çalışanları, pandemi boyunca binaları temiz ve güvenli tuttu. Bugün NYC onlara ve tüm temel çalışanlara, çalışmaları için teşekkür ediyor" dedi.

Geçit töreni, sıcak hava nedeniyle iptal edilen ayrıntılı kapanış töreni yerine, Belediye Başkanı Bill de Blasio ve eşi Chirlane McCray'in yürüyüşçüleri alkışlaması ile belediye binasında sona erdi.

New York'ta salgın döneminin 'kahramanlarından' geçit töreni
New York'ta salgın döneminin 'kahramanlarından' geçit töreni
New York'ta salgın döneminin 'kahramanlarından' geçit töreni
New York'ta salgın döneminin 'kahramanlarından' geçit töreni
New York'ta salgın döneminin 'kahramanlarından' geçit töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akasya Yaşaroğlu

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