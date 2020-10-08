New York'ta protesto
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New York'ta protesto

08.10.2020 07:14 | Son Güncelleme: 08.10.2020 07:20

ABD'nin New York eyaletinde Borough Park Ortodoks Yahudi topluluğu koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle eyaletteki okulların, sinagogların ve temel ihtiyaç olmayan iş yerlerinin tekrar kapatılması kararını protesto etti.

ABD'nin New York eyaletinde Borough Park Ortodoks Yahudi topluluğu koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle eyaletteki okulların, sinagogların ve temel ihtiyaç olmayan iş yerlerinin tekrar kapatılması kararını protesto etti.

New York'ta protesto
New York'ta protesto
New York'ta protesto
New York'ta protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Yavuz

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