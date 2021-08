New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi. New York Valisi Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.