New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi

New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi. New York Valisi Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu'nda oluşan Henri Kasırgası'nın şiddetinin Kategori 1'e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York'ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

500 ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York'ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası'nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi. Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi
New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi
New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi
New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı
Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
New York'ta Henri Kasırgası alarmı! Acil durum ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 00:38:51. #1.16#

title