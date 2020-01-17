New York'ta Federalist Society'nin gala yemeği protesto edildi
Toplanan gruptan görüntüler Toplanan grubun sloganlar atması NEW YORK - Washington merkezli sivil toplum kuruluşu "Federalist Society" tarafından New York kentindeki Metropolitan Kulüp'te onuruna düzenlenen gala yemeğine katılan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley...
17.01.2020 05:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 05:43
Toplanan gruptan görüntüler
Toplanan grubun sloganlar atması NEW YORK - Washington merkezli sivil toplum kuruluşu "Federalist Society" tarafından New York kentindeki Metropolitan Kulüp'te onuruna düzenlenen gala yemeğine katılan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve organizasyon, kulübün çevresinde protesto edildi.
Kaynak: AA