New York'ta 15 çocukta Kovid-19 bağlantılı nadir hastalık şüphesi

NEW ABD'nin New York kentinde 15 çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı olduğundan şüphenilen nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

NEW ABD'nin New York kentinde 15 çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı olduğundan şüphenilen nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

New York Sağlık Departmanınca yapılan yazılı açıklamada, 15 çocuğun "kawasaki sendromu" teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Bu çocuklardan 4'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, 6'sında ise virüs bağlantılı antikor tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca tedavi altına alınan çocuklardan 5'inin solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklarda da benzer semptomlar görüldü

Açıklamada, nadir görülen ve ölümcül olabilen kawasaki hastalığının yüksek ateş, el ve ayak şişmesi, göz kızarıklığı, lenf bezleri şişliği ve boğazda iltihaplanma gibi belirtiler gösterdiği ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda etkili olduğu ifade edildi.

Salgının etkili olduğu bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklarda da benzer semptomların görülmesi üzerine sağlık yetkililerinin söz konusu rahatsızlıkla, Kovid-19 virüsü arasında bir bağ bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA