NEVÜ Rektörü Aktekin YKS'de çocuklarını bekleyen aileleri ziyaret etti Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların ailelerini ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların ailelerini ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ yerleşkesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelerle sohbet eden Rektör Aktekin, ailelere üniversite hakkında bilgi verip çocuklarını üniversitede öğrenci olarak görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Aktekin, sınavdan çıkacak çocuklara verilmek üzere ailelere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabı, NEVÜ hakkında bilgiler içeren dokümanlar ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA