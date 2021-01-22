NEVÜ Rektörü Aktekin, dekanlığa atanan Özcan ile görüştü
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NEVÜ Rektörü Aktekin, dekanlığa atanan Özcan ile görüştü

22.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:20
NEVÜ Rektörü Aktekin, dekanlığa atanan Özcan ile görüştü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesinde dekanlık görevine başlayan Prof. Dr. Sevgi Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesinde dekanlık görevine başlayan Prof. Dr. Sevgi Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Özcan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Aktekin, fakültenin gelecek eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini alacağını, akademik kadro ve gerekli ihtiyaçların tamamlandığını belirtti.

Kentin, sağlık alanında önemli talepleri arasında yer alan Diş Hekimliği Fakültesini açabilmenin heyecan ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Aktekin, ilerleyen dönemlerde ise Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile uygulamalı olarak halka da hizmet verebileceklerini ifade etti.

Dekan Özcan ise yürüttükleri çalışmalar hakkında Aktekin'e bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Aktekin tarafından Özcan'a, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Hacı Bektaş Veli'nin "Makalat" adlı kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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